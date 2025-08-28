Desaparición de José Alfredo Martínez Ramos en Méndez alarma a su familia

Trabajador del campo es visto por última vez en el Rancho El Novillo; familiares denuncian que tres camionetas ingresaron al lugar antes de perder contacto con él.

AgenciaTamNoticias

Méndez, Tamaulipas, 27 de agosto de 2025.

Desesperación y angustia viven familiares de José Alfredo Martínez Ramos, de 45 años, trabajador del campo en el municipio de Méndez, Tamaulipas, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado 5 de abril.

Martínez Ramos se desempeñaba como capataz en el Rancho El Novillo, ubicado en el Ejido Pedro José Méndez, donde fue visto por última vez la tarde de ese día. De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo último que se supo es que tres camionetas desconocidas ingresaron al rancho y, tras ese momento, ya no se tuvo rastro de él.

La información oficial indica que la última conexión de su teléfono en WhatsApp quedó registrada el 6 de abril a las 12:40 horas, sin que después se haya podido establecer contacto. Ante la falta de noticias, los allegados del trabajador exhortaron a la población a colaborar con cualquier dato que permita localizarlo.

El caso está en manos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas, que mantiene habilitado el número telefónico 834 318 6150 para recibir información que pueda conducir a su paradero.

Los familiares recalcaron que cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser determinante en la búsqueda. Además, hicieron un llamado a la solidaridad ciudadana para difundir el caso en redes sociales, con la esperanza de que la información llegue a personas que puedan aportar datos útiles.

La desaparición de José Alfredo Martínez Ramos se suma a la preocupante cifra de personas no localizadas en Tamaulipas, entidad que ha registrado múltiples denuncias en diferentes municipios durante los últimos meses.

