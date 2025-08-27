Desaparece joven estudiante en Reynosa y piden apoyo

.- Familiares de Christian Montañez, de 19 años, claman la ayuda de la ciudadanía y autoridades; salió rumbo a la UMAN y no llegó. ¿Dónde está el estudiante?

AgenciaTamNoticias

Reynosa, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

La familia de Christian Montañez, un joven de 19 años, vive horas de angustia tras su desaparición la mañana del lunes 25 de agosto. El estudiante fue visto por última vez alrededor de las 6:10 de la mañana, cuando salió de su domicilio rumbo a la Universidad UMAN. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Christian perdió la ruta de transporte habitual y abordó un camión de la línea conocida como “Cañada”, en la colonia del mismo nombre. Sin embargo, nunca llegó a la institución educativa, lo que encendió las alarmas entre sus seres queridos.

Al momento de su desaparición, vestía uniforme blanco, característico de su escuela. Su familia ha difundido la fotografía del joven con la esperanza de que cualquier persona pueda reconocerlo y aportar datos útiles que permitan encontrarlo.

“Estamos desesperados, pedimos que nos ayuden a compartir la información para que llegue a más personas. Cualquier detalle puede marcar la diferencia”, señalaron sus familiares al solicitar el apoyo de la ciudadanía.

También hicieron un llamado urgente a las autoridades para redoblar esfuerzos en la búsqueda. Organismos civiles han resaltado la importancia de la participación comunitaria en casos como este, en los que las primeras horas resultan cruciales para la localización de personas desaparecidas.

Quienes tengan información que pueda ayudar a ubicar a Christian Montañez pueden comunicarse de inmediato con sus familiares o reportarlo directamente a las autoridades competentes.

La difusión en redes sociales se ha convertido en una herramienta clave para aumentar la visibilidad de casos similares, por lo que la familia insiste en compartir esta alerta lo más posible.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Reynosa #Desaparecido #UMAN #Busqueda