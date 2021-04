Denuncian ante FJGT a contralmirante de SEMAR por acoso sexual

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Por el delito de hostigamiento el contralmirante Mauricio Martínez Monroy, director de Tránsito y Vialidad fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Cinco agentes femeninas de Transito señalan a Martínez Monroy de acoso sexual y laboral y dos de ellas, presentaron la denuncia ante las autoridades ministeriales, para que el contraalmirante sea castigado conforme a derecho.

En la denuncia, la afectada acusa que en forma constante, Martínez Monroy la acosa sexualmente y como no le permite que la manosee, inició el hostigamiento laboral, al grado de tronar los dedos para que le lleve el café a su oficina.

“Cuando entro a su oficina me saluda de beso en la mejilla y cada ocasión trataba de acercarse a mi boca, cuando le reclamé esto, empezó a tomarme la mano y varias veces intentó agarrarme los glúteos” denunció la afectada.

Ante la violencia de género que sufre diariamente, la mujer y otra de sus compañeras interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público del Estado que dio inicio a la carpeta de investigación 235/2021.

“Me dijo hace unos días, ¨ya mero me voy y quiero mi despedida´ con una clara connotación sexual hacia mi persona y no es la primera ocasión, yo ya le había aclarado que estoy casada, que tengo hijos y que no me interesaba”, denunció otra de las afectadas.

El contralmirante y director de Tránsito y Vialidad Mauricio Martínez Monroy, de acuerdo al Código Penal incurre en violencia de género, acoso sexual y acoso laboral, esto último, porque al no ceder en sus pretensiones las mujeres agentes son relegadas en el trabajo, además de sufrir represalias.

“No quise tener nada con el director y me cambio de área, me tienen relegada durante todo el turno y no me dan ningún permiso laboral en caso de una situación de salud o familiar por órdenes del director” dijo otra de las denunciantes.

La violencia de género que Martínez Monroy práctica en la Dirección de Tránsito y Vialidad hacia las agentes va desde manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces deliberados, miradas lascivas, comentarios inapropiados, gestos con una connotación sexual, guiños y tocamientos o contactos físicos innecesarios.

Las afectadas son agentes femeninas de Tránsito, con edades de 25 a 55 años, que diariamente sufren la violencia de género en su trabajo y exigen que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investigue y sanciones como la marca el Código Penal Vigente en el estado.