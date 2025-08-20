Decomisan huachicol en Cadereyta: 5 mil litros asegurados

.- Autoridades federales incautaron contenedores y bidones con combustible ilegal en un operativo de cateo.

Cadereyta Jiménez, Nuevo León, 19 de agosto de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), aseguró aproximadamente cinco mil litros de hidrocarburo presuntamente ilegal durante un cateo en un predio ubicado sobre la carretera libre Monterrey–Reynosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez.

El operativo, realizado con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial, permitió localizar cuatro contenedores tipo franktrank, 150 bidones con capacidad de mil litros cada uno y cuatro contenedores cilíndricos estacionarios, todos con combustible de procedencia ilícita.

El hidrocarburo, los recipientes y el predio quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que integra la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

La FGR exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el almacenamiento o comercialización de combustible ilegal, recordando que puede hacerse de manera anónima y las 24 horas del día en sus canales oficiales de atención.

