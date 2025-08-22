Declara Contralor de Reynosa sobre caso Gustavo Chequer

.- Ayuntamiento aclara que no es funcionario ni asesor del alcalde, tras polémica en redes sociales

Reynosa, Tam., 21 de agosto de 2025.

El contralor municipal de Reynosa, Ernesto Gómez de la Peña, desmintió de manera categórica que Gustavo Chequer, ciudadano de la tercera edad que en días recientes se ostentó como supuesto asesor del alcalde Carlos Peña Ortiz, tenga relación laboral o contractual con el Ayuntamiento.

“Si esta persona fuera servidora pública, de inmediato iniciaríamos un procedimiento en su contra. Pero debemos aclarar que no trabaja en el municipio, no es asesor del alcalde ni tiene ningún tipo de vínculo con la administración”, subrayó el contralor en entrevista.

El funcionario municipal destacó la importancia de hacer esta precisión, luego de que Chequer protagonizara una discusión en la carretera Reynosa–Río Bravo, donde aseguró ser asesor personal del presidente municipal para intentar evadir responsabilidades tras un percance.

La polémica se intensificó tras la difusión de videos en redes sociales donde Chequer, lejos de ofrecer disculpas, lanzó retos y comentarios agresivos contra brigadistas, ciudadanos y periodistas, lo que generó rechazo entre la población. Incluso, el propio alcalde Carlos Peña Ortiz pidió públicamente que ofreciera disculpas a los brigadistas agredidos.

“Queremos que la ciudadanía tenga claridad. No podemos permitir que alguien se ostente con un cargo inexistente para sacar provecho personal. El Ayuntamiento se deslinda totalmente de estas acciones”, reiteró Gómez de la Peña.

Además, el contralor aprovechó el espacio para invitar a la población a conducir con responsabilidad y a no detener la marcha para grabar accidentes, ya que estas prácticas dificultan la labor de los cuerpos de emergencia.

El caso de Gustavo Chequer ha generado un debate amplio en redes sociales, donde su tono desafiante y sus declaraciones políticas, en las que incluso insinuó buscar la alcaldía en un futuro, fueron duramente cuestionadas.

El Ayuntamiento de Reynosa insistió en que no tiene relación alguna con el ciudadano y que cualquier acto que intente vincularlo con la administración municipal carece de fundamento.

