Danza fortalece formación cultural de niños y jóvenes en Reynosa

La disciplina artística impulsa confianza, trabajo en equipo y orgullo por las tradiciones mexicanas.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 9 de agosto de 2025.

Niños y jóvenes de Reynosa participan este verano en una experiencia que combina arte, disciplina y cultura. El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Carlos Peña Ortiz, a través del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes (IRCA), desarrolla el Curso de Verano 2025, donde la danza se ha convertido en una de las actividades más concurridas y apreciadas.

Las clases, dirigidas por los maestros Alexsandra Varela Villarreal y Pedro García García, ofrecen mucho más que técnica. Según los instructores, la danza ayuda a los alumnos a conectar con sus emociones, desarrollar confianza en sí mismos y aprender a trabajar en equipo, habilidades que trascienden el escenario y tienen impacto positivo en la vida cotidiana.

En el caso del maestro Pedro García, su enfoque en la danza folklórica permite que los participantes se acerquen a la riqueza cultural de México, valoren sus raíces y las expresen con orgullo. Cada ensayo es, al mismo tiempo, una lección de historia viva y una oportunidad para fortalecer la identidad local.

El Curso de Verano IRCA 2025 es un ejemplo del compromiso del Gobierno Municipal por acercar las bellas artes a las nuevas generaciones. De acuerdo con autoridades culturales, este tipo de programas no solo estimulan el talento artístico, sino que también contribuyen a la formación integral de los estudiantes, reforzando a Reynosa como una ciudad activa y creativa en el ámbito cultural.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Reynosa reafirma su objetivo de consolidar un entorno donde las expresiones artísticas sean accesibles para todos, impulsando el desarrollo social y cultural de la comunidad.

