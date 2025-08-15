Cuida Gobierno de Reynosa espacios de convivencia

Con la finalidad de proporcionar a las familias reynosenses lugares adecuados para la convivencia vecinal, el Alcalde Carlos Peña Ortiz designó personal operativo para dar mantenimiento a las plazas públicas de las colonias Loma Blanca y El Olmo.

Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos realizaron trabajo de mantenimiento en estos espacios públicos para ponerlos en condiciones óptimas para su uso.

Al igual que las dos áreas públicas mencionadas, por instrucción del Alcalde, otras plazas y sectores de la ciudad son atendidos diariamente con trabajo de mantenimiento para contribuir a tener un municipio más limpio para todos los ciudadanos.

