Cuenta San Valentín con mejor acceso desde carretera Reynosa-Monterrey

El Alcalde Carlos Peña Ortiz aplicó el Programa de Bacheo y Rehabilitación de Pavimento en la colonia San Valentín, donde personalmente hizo una supervisión para que la obra fuera realizada y entregada con las especificaciones que la Secretaría de Obras Públicas emite.

El proceso de rehabilitación fue ejecutado en la avenida San Valentín, para devolver una óptima transitabilidad, elevar la seguridad de los automovilistas que se desplazan por esta importante avenida y para fortalecer el comercio citadino de las las familias.

Por ser un sector de mucha población, el Gobierno Municipal trabajó para mejorar las condiciones físicas de la calle y con ello impulsar también la seguridad de los peatones que a diario se desplazan a cumplir sus labores diarias por la vía ya rehabilitada.

