Cuenta DIF-Reynosa con preinscripciones en Guardería número 2 para el ciclo 2025-2026

by respuestaenlinea00

El Sistema DIF-Reynosa que preside Carlos Luis Peña Garza, ofrece el servicio en CAIC-Guardería número 2, ubicada en Miguel Hidalgo s/n, en la colonia Voluntad y Trabajo, con espacios disponibles para el próximo ciclo escolar que inicia el 1 de septiembre.

El periodo de preinscripción permanecerá hasta el 29 de agosto, dirigido a madres y padres trabajadores o estudiantes que no tienen acceso a guarderías de la seguridad social o privadas, con el objetivo de garantizar que sus hijas e hijos cuenten con atención integral.

Los servicios que se brindan incluyen: apoyo pedagógico, servicio asistencial, alimentación, atención médica y estimulación temprana, desde lactantes de 45 días de nacidos hasta niñas y niños de 5 años en nivel preescolar.

Actualmente cuenta con espacios en lactantes, maternal y preescolar 1, 2 y 3; para más información marcar al teléfono 8999021477.

