Continúa Jornada de Limpieza Imparable en Reynosa

La Jornada de Limpieza Imparable que desarrolla el Gobierno Municipal que preside Carlos Peña Ortiz, trabaja en la colonia Aquiles Serdán, donde calle por calle lleva a cabo el corte de maleza y recolección de basura.

Cuadrillas de trabajadores y operadores de maquinaria pesada realizan el barrido de calles, trabajo que si es complementado por los vecinos, mantendrá un sector limpio con menores riesgos de proliferación de fauna nociva.

La Brigada recorre la ciudad, con una bitácora que incluye los sectores donde más se necesitan estos servicios como en la citada colonia donde ya está muy avanzado el trabajo de limpieza.

