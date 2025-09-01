Concluyó con éxito la Feria de Regreso a Clases 2025

– Los vales por 2.5 Millones de pesos serán válidos hasta le 14 de septiembre.

Al concluir con éxito la Feria de Regreso a Clases, el Alcalde Carlos Peña Ortiz felicita a las familias que asistieron al Auditorio Municipal para a aprovechar los extraordinarios descuentos que más de 30 proveedores de productos para estudiantes pusieron en oferta los días 29, 30 y 31 de agosto.

“Las familias aprovecharon la ofertas pero quienes aún cuentan con Vales podrán utilizarlos con los proveedores registrados, hasta el día 14 de septiembre”, dijo el Presidente Municipal, quien agradeció a la PROFECO la organización de esta y la colaboración de la CANACO de Reynosa.

Con la entrega de 2.5 Millones de Pesos en 5 Mil Vales de 500.00 Pesos se dio el apoyo del Gobierno de Reynosa para los estudiantes que inician el ciclo escolar 2025-2026, con la finalidad de que cada uno asista sin que le falten mochilas, calzado o útiles escolares.

