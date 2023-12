CON ROBERTO LEE EL FUTURO ES NARANJA

Ciudad Victoria, Tamps.- Roberto Lee, ya levantó la mano, se registró como precandidato único por la alcaldía de Matamoros, en Movimiento Ciudadano.

Roberto Lee, tiene claro que su proyecto es reconstruir la ciudad que lo vio nacer e inyectar un potencial para que esté a la altura de sus tiempos, porque el futuro es lo nuevo, el futuro es naranja.

Por la mañana del lunes 18 de diciembre, acompañado por una multitud de militantes y simpatizantes, arropado por su familia, Roberto Lee, presentó su registro como precandidato a la alcaldía de Matamoros, en Ciudad Victoria, frente a Liliana Barajas Rivas, representante de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, del coordinador estatal Juan Carlos Zertuche, así como de Luis Alberto Tovar, representante Estatal de la Comisión, mientras que el integrante de la Comisión Operativa Nacional Isac Barrios Ochoa, aseguró que ve en Matamoros el proyecto más competitivo y sólido de Tamaulipas.

El joven empresario, Roberto Lee, convencido de que el futuro es lo nuevo, desde la capital del Estado envió este mensaje contundente a simpatizantes y militantes de Matamoros:

“Me registro porque veo en todos ustedes un sueño de estar mejor, en los obreros, en los comerciantes, en las amas de casa, en los jóvenes, queremos que el futuro llegue a Matamoros, muchos preguntan que si Roberto va ser o no, yo no sé quién venga enfrente, pero yo no vengo a ver si puedo, si no, porque puedo vengo, ¡y vamos a ganar!”.

Entre algarabía, felicitaciones, abrazos, fotografías, militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, se registraron para precandidatos a diputados locales Monica Benavides, por el distrito XII; Xavier Velasquez, por el distrito XI; Saúl Navarrete, por el distrito X y Rocío Elvira Reyes en el Distrito IX.

El registro de las precandidaturas y el ánimo de la multitud de militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, se convirtió en una gran fiesta naranja.