CON RECURSOS MUNICIPALES PONEN EN MARCHA A LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SAN PEDRO

H. Camargo, Tam.- La alcaldesa María del Carmen Rocha Hernández puso en marcha este miércoles recursos municipales la rehabilitación de Puente San Pedro.

No vamos a esperar a que se ahogue el niño por qué la CNA no puso manos a la obra, para después literalmente tapar el pozo, dijo la jefa del ejecutivo local.

Hemos hecho muchas veces la solicitud a la Comisión Nacional del Agua para que reparen los hundimientos y no fuimos escuchados, aclaro #MelyRocha, mejor lo hacemos nosotros antes de que vayamos a lamentar por no haber actuado a tiempo.