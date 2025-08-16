Titulares

Comienzan actividades de la Paraolimpiada Estatal CONADE en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas – Con el respaldo del Alcalde Carlos Peña Ortiz, dieron inicio en Reynosa las actividades de la Paraolimpiada Estatal CONADE Tamaulipas 2025, arrancando con las eliminatorias de Paratenis de Mesa.

El evento, que reúne a atletas con gran talento y espíritu de superación, tiene como propósito seleccionar a los representantes estatales que participarán en la fase nacional, consolidando a Reynosa como sede de importantes competencias deportivas inclusivas.

El Instituto Municipal del Deporte facilitó las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y brindó el apoyo logístico necesario para el correcto desarrollo de la jornada, refrendando su compromiso con el deporte adaptado y con la creación de espacios de igualdad y oportunidades para todos los atletas.

