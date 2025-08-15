Titulares

Comerciantes denuncian fraudes por suplantación en Google Maps

.- Canaco Victoria pide reforzar la verificación de perfiles tras estafas que suman 40 mil pesos a negocios locales.

AgenciaTamNoticias

Victoria, Tamaulipas, 15 de agosto de 2025

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Victoria presentó una denuncia pública por una serie de fraudes que afectan a comercios locales mediante suplantación de identidad en Google Maps. De acuerdo con la organización, delincuentes han creado perfiles falsos de negocios legítimos para engañar a clientes y apropiarse de pagos.

En estos casos, los estafadores duplican logotipos, nombres y descripciones de los establecimientos, pero añaden números de teléfono y direcciones falsos. Los clientes, creyendo contactar con el negocio real, realizan depósitos por productos o servicios que nunca reciben. Las pérdidas confirmadas alcanzan hasta los 40 mil pesos.

El presidente de la Canaco Victoria exhortó a los empresarios a denunciar de inmediato cualquier perfil fraudulento y a mantener actualizada su información en las plataformas digitales. También llamó a los consumidores a verificar que los datos coincidan con las páginas oficiales antes de realizar cualquier compra.

La denuncia ya fue turnada a la policía cibernética, que investiga los perfiles apócrifos y busca identificar a los responsables para frenar esta modalidad de estafa que, según los comerciantes, va en aumento.

