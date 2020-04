COLOCAN FUERA DE SUS CASA BANDERAS SOLICITANDO APOYO DEL GOBIERNO

Habitantes de diversas colonias de la capital de Tamaulipas se han unido para colocar en las afueras de sus casas banderas en las que solicitan a los gobiernos estatales, municipales o federales un apoyo alimenticio para sobrellevar la contingencia de la epidemia del Coronavirus COVID-19.“Estamos en Casa, sin comida” fue el mensaje que escribieron y que cada uno de puso en la puerta de acceso.Una de las colonias donde mas se marcó el llamado de auxilio fue en La Azteca, ubicada al oriente de la cuidad, considerada como una de las mas paupérrimas.“Nos pusimos de acuerdo para pedir a las autoridades que nos apoyen porque están recomendando que no salgamos, que nos quedemos en casa, entonces cumplimos con todas las normas que nos piden por la situación que estamos pasando” explicó Mateo López Rodriguez de 63 años. Mateo señaló que tanto él como sus vecinos son de escasos recursos y que viven al día.“La mayoría de la colonia estamos cumpliendo de no salir a la calle nosotros ya pusimos nuestra parte.Ahora que ellos nos apoyen con despensas”.La colonia esta compuesta por tres etapas y todas padecen la misma situación: pobreza.Maria del San Juan Lopez González, de 51 años, paciente de diabetes, aseguró que gracias al apoyo de los vecinos han podido sobrevivir hasta el momento.“No tenemos trabajo, no tenemos agua, aquí es muy difícil tampoco poderos comprar medicamento, como le hacemos?” cuestiono.Dijo que la falta de insumos los ha llevado a ser muy unidos.”Si yo tengo la manera de regalarle el plato de sopa se la doy, mis frijolitos que me costo trabajar se los doy, otro me da la tortilla, el litro de leche, una vecina nos trajo una despensa y así nos repartimos, convivimos nuestros propios alimentos que nos dá”.Las familias dijeron que el llamado de auxilio va para todos los niveles de gobierno y puedan poder sobrellevar la contingencia del Coronavirus COVID-19 que va en su Tercera Fase.Otras colonias que hicieron similar llamado son la Vamos Tamaulipas, Veteranos de la Revolución, Barrio del Bosque, así como el ejido Boca De San Pedro entre otros.