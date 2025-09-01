Club Cuauhtémoc logra subcampeonato estatal Sub 14

.- El equipo de Camargo obtiene pase al Nacional HOOP IT UP en León, Guanajuato, tras destacar con disciplina y entrega en la duela

AgenciaTamNoticias / Alberto Chávez

Camargo, Tamaulipas, 31 de agosto de 2025

El Club Cuauhtémoc de Camargo se coronó subcampeón estatal en el torneo HOOP IT UP, categoría Sub 14, y con ello aseguró su participación en el campeonato nacional que se llevará a cabo en septiembre en la ciudad de León, Guanajuato.

El conjunto tamaulipeco mostró carácter y disciplina en cada partido, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia. Bajo la dirección técnica de Alberto Geovanni Tapia Sandoval, los jóvenes basquetbolistas demostraron talento, estrategia y un juego colectivo que los llevó a conquistar este importante resultado.

Durante el certamen, el entrenador Tapia Sandoval destacó por su capacidad de liderazgo y compromiso en la preparación del equipo. Su visión permitió que los jugadores mantuvieran la concentración en los momentos más decisivos de los encuentros, marcando la diferencia en la cancha.

El respaldo externo también fue fundamental. El abogado Eleazar García brindó su apoyo para que la participación del club fuera posible, gesto que fue reconocido tanto por el cuerpo técnico como por los jugadores. Este acompañamiento refuerza el valor del trabajo en equipo dentro y fuera de la duela.

La directiva del Club Cuauhtémoc celebró el esfuerzo de sus jugadores, subrayando que la pasión y la disciplina fueron claves para alcanzar el subcampeonato. Con el reto nacional en puerta, el objetivo inmediato será intensificar la preparación y representar con orgullo a Camargo y a Tamaulipas en el próximo certamen.

La afición del club expresó su respaldo en redes sociales con mensajes de aliento, confiada en que el equipo sabrá dar lo mejor de sí en León. La cita nacional no solo representa un reto deportivo, sino también la oportunidad de mostrar el nivel competitivo que el baloncesto juvenil de Tamaulipas ha alcanzado.

📷 Alberto Chávez

