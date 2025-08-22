Club Calor Reynosa inicia temporada con gran expectativa

.- El equipo de fútbol debuta este sábado en la Liga Premier, con precios accesibles, seguridad reforzada, ambiente familiar y música en vivo.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 21 de agosto de 2025.

El sueño futbolero en Reynosa está por comenzar. Club Calor debutará este sábado en la Liga Premier con la firme intención de quedarse en la ciudad y consolidar una nueva identidad deportiva. La directiva, encabezada por Adán Pérez, junto al asesor deportivo Timo Tolman, el gerente Norman Santos y el director técnico Enrique Garza, presentó los detalles del arranque de temporada en rueda de prensa.

Tolman expresó la emoción del club por arrancar esta nueva etapa en Reynosa y confió en que la afición respalde al equipo desde el primer partido. “Este club llegó para quedarse. Queremos que la gente sienta esta camiseta como suya”, afirmó, destacando la importancia de la unión entre jugadores locales y foráneos.

El encuentro inaugural se disputará este sábado a las 20:00 horas en el Polideportivo Reynosa, con acceso desde las 18:00. El boleto tendrá un costo de 65 pesos y se podrá adquirir en la Casa Club o directamente en taquilla. Al finalizar el partido, la fiesta continuará con el grupo Tropical Panamá y un área recreativa para niños con brincolines y toro mecánico, buscando convertir cada jornada en una experiencia familiar.

El técnico Enrique Garza, orgulloso de dirigir al equipo de su ciudad natal, destacó la preparación y el hambre de triunfo del plantel. “Hemos formado una familia. Hay muchos jóvenes reynosenses listos para aprovechar esta oportunidad y demostrar que pueden ser protagonistas”, señaló. Pese a las bajas por lesiones y suspensiones, aseguró que el equipo está sólido, con dos jugadores por posición y variantes que permiten competir al máximo nivel.

En lo deportivo, el rival será Halcones de Uruapan, un club con experiencia y refuerzos de nivel. Garza reconoció que será un reto complicado, pero confía en la intensidad y en el estilo ofensivo que busca imprimir a sus jugadores. “Lo que la afición verá es un equipo con ganas, con identidad y que luchará cada balón”, añadió.

La directiva confirmó que se contará con un operativo de seguridad coordinado entre autoridades y elementos privados, con el objetivo de garantizar tranquilidad a los asistentes, incluidos aficionados provenientes del Valle de Texas.

Además, Club Calor anunció acercamiento con academias locales para fomentar el arraigo del equipo y que los niños puedan convivir con los jugadores, buscando sembrar desde la base una nueva generación de seguidores.

La venta de camisetas oficiales ya está disponible a un precio de 749 pesos y también se podrán adquirir en el estadio durante los partidos. La foto oficial del equipo se tiene programada en el Museo del Ferrocarril, aunque aún sin fecha definida.

Con la expectativa de llenar el estadio y ofrecer espectáculo dentro y fuera de la cancha, Club Calor apuesta por enamorar a Reynosa con fútbol, música y ambiente familiar. La cita es este sábado, en lo que promete ser el inicio de una nueva era deportiva para la ciudad fronteriza.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #ClubCalor #Reynosa #LigaPremier #FutbolMexicano