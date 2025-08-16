Clausuró Alcalde Carlos Peña Ortiz Asamblea General Solemne del Sindicato de COMAPA-Reynosa

El Alcalde Carlos Peña Ortiz asistió como invitado especial a la Asamblea General Solemne y Toma de Protesta 2025-2031 de la C. Norma Delia González Salinas, como Secretaria General del Sindicato de la COMAPA de Reynosa, ceremonia que encabezó Reynaldo Garza Elizondo, líder de la Federación de Trabajadores de Reynosa.

“Sabemos el gran sacrificio y obstáculos que enfrentan todos los días y a pesar de todo eso tratan de dar lo mejor de sí para que los reynosenses puedan vivir mejor; muchas felicidades a cada uno de ustedes por este gran logro y por estar estrenando estos estos 55 años del Sindicato”, dijo el Presidente Municipal.

“Agradezco la invitación de dos grandes personalidades, del licenciado Reynaldo Javier Garza Elizondo y de su Secretaria General Norma Delia González Salinas”, finalizó.

El líder de la FTR, Garza Elizondo, reconoció también que el Alcalde de Reynosa es amigo de los trabajadores, y en el ámbito laboral, dijo, el Sindicato de la COMAPA dio una muestra de participación y voluntad, una celebración por la democracia, por la libre participación de los trabajadores en el 55 Aniversario de la fundación del gremio.

Para clausurar la ceremonia el Presidente Carlos Peña Ortiz declaró: “siendo las veinte horas con seis minutos del día viernes quince de agosto del 2025, declaro clausurada la Asamblea General Solemne y Toma de Protesta del Sindicato de Trabajadores de COMAPA Reynosa 2025-2031, muchísimas felicidades a todos”.

