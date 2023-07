Circula en redes próxima visita de Claudia Sheinbaum a Matamoros

H. Matamoros, Tam.- Con la intención de seguir promoviendo para ser la elegida a defender el proyecto de la cuarta transformación en el próximo proceso electoral, estará Claudia Sheinbaum en Matamoros, tal y como lo han hecho el resto de las corcholatas en las últimas semanas.

De acuerdo a lo que se ha estado compartiendo en redes sociales en grupos afines al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), la aspirante a la candidatura de la presidencia de la república, estaría en esta ciudad el próximo sábado 29 de julio en punto de las 4:00 pm horario local.

La cita es en el mismo salón en el que tanto Adan Augusto como Ricardo Monreal se presentaron ante los militantes y simpatizantes en esta zona fronteriza, el cual se encuentra ubicado en la Av. Agapito González No. 142 en la Col. Amado Nervo, sin embargo no se ha dado a conocer por parte de algún representante de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Ya en su momento tuvo gira por Tamaulipas, sin embargo esta sería la primera ocasión en la que asistirá a un acto público oficial, donde externó sus intereses en abanderar a la coalición conformada por MORENA, PT y PVEM en las elecciones del 2024.