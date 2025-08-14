Titulares

CIERRE TEMPORAL DE VIALIDAD Y SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Gobierno Municipal de Reynosa informa a la población que este jueves 14 de agosto la CFE realizará maniobras en la calle Bertha Garza, entre Allende y Zaragoza, así como en la calle Issasi, de la Zona Centro.

Debido a estas labores no habrá suministro de energía eléctrica en el área, de 7:00 A. M. a 1:00 P. M. y se realizará el cierre temporal de la vialidad en los puntos mencionados.

Se recomienda planificar sus rutas con anticipación y utilizar vías alternas para evitar contratiempos durante su desplazamiento por la zona.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

