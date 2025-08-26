CHUY AYALA SE REGISTRA PARA LA DIRIGENCIA DEL PAN EN MIGUEL ALEMÁN

– Encabeza planilla única para la presidencia del Comité Directivo Municipal

Por: Pedro Aparicio Gallegos

MIGUEL ALEMÁN, TAM. – Jesús Lorenzo “Chuy” Ayala García formalizó este lunes su intención de dirigir el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), al presentar el registro de su planilla ante la Secretaría General del instituto político.

Acompañado por un grupo de militantes, Ayala García entregó la documentación correspondiente y se registró en fórmula con la C. Laura Lorena Barrera García, quien lo respalda como candidata a la Secretaría General.

La planilla que contenderá en este proceso interno está conformada por los panistas Sixto Rubén Hinojosa Alfaro, Fernanda Portillo Cano, Aurelio Correa Garza, Mitzy Yamileth García García, Diego Nicolás Flores Saucedo, María de la Luz Garza Reyna, Misael Guadalupe Canrú Rodríguez y María Guadalupe López Rosales.

Durante el acto, la secretaria general del PAN en Miguel Alemán, Lic. Cristina Yanet Franco Salinas, felicitó a “Chuy” Ayala por su registro y destacó que, hasta el cierre de la tarde, se trataba de la única planilla inscrita formalmente en el proceso, el cual concluye a las 23:59 horas de este mismo día.

“Seguiremos pendientes; la convocatoria vence hoy y hasta el momento es la única planilla que se ha registrado oficialmente. Esperamos que haya más compañeros interesados en aprovechar estas oportunidades que tiene nuestro partido para todos por igual. Al final, el voto de nuestros compañeros militantes es el que determina al ganador”, subrayó Franco Salinas.

Con este registro, el proceso interno del PAN en Miguel Alemán entra en su etapa decisiva, en la que los militantes panistas serán quienes definan a su próxima dirigencia municipal.

Fotos Cortesía de: El Chilito News