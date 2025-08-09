Choque en López Mateos deja dos lesionados y pérdida total de vehículo

Una camioneta invade el paso y provoca fuerte accidente en la zona centro de Ciudad Victoria.

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 8 de agosto de 2025.

Un aparatoso accidente vial registrado en la intersección de la avenida Adolfo López Mateos y la Calle 13, en la zona centro de Ciudad Victoria, dejó como saldo dos personas lesionadas y un vehículo con pérdida total.

Los hechos ocurrieron cuando una camioneta Chevrolet, conducida por un hombre que circulaba de norte a sur por la Calle 13, omitió el alto al llegar al cruce con López Mateos. Al invadir la vía, impactó contra un Chevrolet Beat de reciente modelo perteneciente a la plataforma Didi, el cual se desplazaba de poniente a oriente con una pasajera a bordo.

Debido a la fuerza del golpe, el vehículo de transporte por aplicación fue proyectado contra el camellón central, golpeó un árbol y continuó su trayectoria varios metros más, hasta detenerse en la siguiente cuadra.

El operador del Didi fue quien sufrió las lesiones más graves, mientras que su pasajera, una joven de entre 17 y 20 años de edad, también resultó herida. Ambos fueron trasladados por cuerpos de auxilio a un centro hospitalario para su atención médica.

Autoridades de Tránsito tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras para retirar los vehículos siniestrados, confirmando que el automóvil de plataforma quedó en pérdida total.

La zona permaneció parcialmente cerrada mientras se realizaban labores de atención a los heridos y limpieza de la vialidad, lo que generó congestionamiento vehicular en el sector.

