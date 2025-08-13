Choque en libramiento Emilio Portes Gil deja dos heridos

.- En Ciudad Victoria, un retorno mal calculado provoca colisión múltiple; dos autos son pérdida total, uno pertenece a empleada de la Fiscalía

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 12 de agosto de 2025

Un aparatoso accidente en la entrada a la colonia Simón Torres, al poniente de Ciudad Victoria, dejó como saldo dos personas lesionadas y daños totales en dos vehículos. El percance ocurrió sobre el libramiento Emilio Portes Gil, en el cruce con la calle Ramón García, zona ubicada en la periferia, en las faldas de la Sierra Madre Oriental.

De acuerdo con el reporte preliminar, un automóvil Ford Escort, conducido por un hombre que resultó herido, circulaba de oriente a poniente por el libramiento cuando intentó incorporarse a un retorno que comunica con la entrada de la colonia. En su maniobra, trató de ganar el paso, pero fue impactado por un vehículo Toyota Yaris conducido por una empleada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

La fuerza del impacto proyectó al Escort contra una camioneta Ford Edge que se encontraba estacionada correctamente frente a una sucursal de Farmacia Guadalajara. La Edge presentó daños menores, mientras que tanto el Escort como el Yaris resultaron con pérdida total.

Paramédicos trasladaron a ambos conductores al hospital para recibir atención médica. Autoridades viales tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las investigaciones para deslindar responsabilidades.

La circulación en el libramiento se vio parcialmente afectada durante las maniobras de rescate y el retiro de las unidades, generando tráfico lento en la zona durante más de una hora.

