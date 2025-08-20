Choque de tráileres bloquea la carretera

.- Tres unidades de carga colisionan en el kilómetro 178; no hubo heridos, pero el tránsito quedó paralizado por horas. ¿Qué originó el accidente?

AgenciaTamNoticias

Nuevo Laredo, Tamaulipas, 20 de agosto de 2025.

Tres tráileres protagonizaron un aparatoso accidente la madrugada de este lunes en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, a la altura del kilómetro 178, lo que provocó el cierre parcial de la vía durante varias horas. Pese a la magnitud del impacto, los conductores resultaron ilesos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando dos de los tractocamiones intentaron rebasar a una tercera unidad. Durante la maniobra, se encontraron con otro vehículo de frente y, al cerrarse bruscamente, terminaron chocando contra el tráiler que intentaban adelantar.

El estruendo generó alarma entre automovilistas que circulaban por la zona, quienes reportaron el hecho a las autoridades. Elementos de Bomberos de Rescate acudieron de inmediato para revisar a los operadores, confirmando que ninguno presentó lesiones.

Aunque no hubo heridos, la colisión dejó severos daños materiales y una fuerte obstrucción en la carretera, considerada una de las más transitadas del norte del país por el flujo comercial y de transporte de carga. Los trabajos para remover las unidades involucradas y limpiar la vía se extendieron varias horas, lo que afectó de manera significativa el tránsito hacia Monterrey.

El incidente puso en evidencia nuevamente los riesgos de maniobras indebidas en carreteras de alta velocidad, donde la circulación de tráileres es constante. Autoridades de vialidad exhortaron a los operadores de transporte pesado a extremar precauciones y respetar las normas de rebase para evitar tragedias.

