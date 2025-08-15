Celebrará Municipio Jornada de Limpieza Imparable en la colonia Ernesto Zedillo

El Alcalde Carlos Peña Ortiz invita a las familias de la colonia Ernesto Zedillo, a participar en la Jornada de Limpieza Imparable, que será desarrollada este viernes 15 de agosto a partir de las 8:00 de la mañana.

Contando con personal del R. Ayuntamiento, podrás entregar fuera de tu casa, colchones, muebles, sillas rotas, en esta brigada de limpieza y descacharrización que será gratuita para que te deshagas de lo que no sirve.

La ruta de la Jornada de Limpieza Imparable tendrá como límite Norte el bulevar Cavazos Lerma, límite Oriente la Calle 7; Límite Poniente el Libramiento Oriente y límite Sur la Lateral del Canal, participa para lograr una Reynosa Imparable.

