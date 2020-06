Cateo en SSP, Anahuac N.L.

La Fiscalia de Justicia del Estado de Nuevo Leon llevo acabo un cateo en las instalaciones de la SSP de esa ciudad, el cal inicio alas 11:00 pm del dia 25 y culmino a las 4 am del 26 del presente mes.

En virtud de que personal de la SSP de Anáhuac puso en libertad a 08 personas las cuales fueron internadas provisionalmente en las celdas municipales, asi como vehículos asegurados.

Por tal motivo, Personal de Unidad de Investigación de Sabinas Hidalgo, Personal de Criminalística de Campo.

Personal de analisis e información, elementos ministeriales adscritos a la región norte con apoyo de personal de Fuerza Civil, llevaron acabo la diligencia de cateo.

Los resultados fueron los aiguientes:

• Se aseguran libros de bitácora.

• dvr de cámaras de seguridad.

• Registros de barandilla.

• En el área de armería se localizan alrededor de 13 bolsas con hierba verde y seca y 20 bolsas con polvo blanco, una tabla de tortura y cartuchos no correspondientes a las armas de cargo.

• En oficina administrativa se localizan oficio de internamiento de los 08 detenidos y cadena de custodia de los vehiculos asegurados.

• En la oficina del titular de la corporacion se localiza cartuchos de calibre no correspondiente de sus armas de cargo.

• En un dormitorio del director operativo se localizan cartuchos no correspondientes a los calibres de las armas de cargo.

• En el area de dormitorios de los elementos de tropa se localiza una tabla de tortura.

• A bordo de una unidad localizada en el traspatio de las instalaciones se localiza un arma larga con la serie tallada.

• En el traspatio se localiza un vehiculo tipo XTrail con número de serie con reporte de robo vigente.

• En la habitación del titular de la corporación se localizan un arma larga tipo R15, con serie tallada, un rifle al parecer calibre .22 y un arma corta.

• Alrrededor de las 04:00 hrs del dia 26 de junio del 2020 se lleva a cabo la detencion de 27 elementos de la Secretaría incluyendo el titular de la misma.

• Se aseguraron 14 armas largas, un arma corta, las cuales portaban los elementos de policia sin sus portes correspondientes, asi como 3 armas largas y una corta en el interior de las instalaciones de dicha Secretaría de policia del municipio de Anahuac, las cuales contaban con el numero de serie borrado.

• por ultimo, Se aseguraron $63,560.00 pesos