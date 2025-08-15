Cateo en clínica de Monterrey tras muerte por liposucción

.- Autoridades de Nuevo León aseguran equipo y evidencias en clínica del Obispado durante investigación por fallecimiento de joven tras cirugía estética.

Monterrey, Nuevo León, 14 de agosto de 2025

La Fiscalía Especializada en Feminicidios, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), realizó un cateo en una clínica ubicada en la calle Miguel Hidalgo 2532 poniente, colonia Obispado, como parte de las indagatorias por la muerte de una joven luego de someterse a una liposucción.

La diligencia, que inició el 13 y concluyó el 14 de agosto, permitió el aseguramiento de cánulas quirúrgicas, jeringas, una bata blanca con el nombre “Dr. Sergio” bordado, una libreta con anotaciones sobre una cirugía de liposucción efectuada el 12 de agosto, así como muestras con manchas rojizas, cabello localizado en un quirófano, un dispositivo DVR y otros indicios relevantes para la investigación.

De acuerdo con el informe, personal de la autoridad sanitaria detectó diversas irregularidades en el área de quirófano. El cateo fue calificado como de resultado positivo, y las autoridades confirmaron que la investigación continúa para determinar las responsabilidades correspondientes.

