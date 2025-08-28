Carlos Peña Ortiz y Luis Gerardo Illoldi impulsan empleos para juventudes

.- Casi mil buscadores de empleo acudieron a la Feria Nacional del Empleo en Reynosa, donde 80 empresas ofrecieron más de 800 vacantes y se reconoció a LG Electronics por su alto índice de contrataciones.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 28 de agosto de 2025.

La Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025 reunió en Reynosa a cientos de jóvenes en busca de una oportunidad laboral, consolidándose como un puente entre el talento local y el sector productivo. Con más de 800 vacantes disponibles y la participación de 80 empresas, el evento superó las expectativas de asistencia al recibir a cerca de mil buscadores de empleo.

El presidente municipal Carlos Peña Ortiz subrayó que estas acciones representan una alternativa real para transformar la vida de los jóvenes, quienes cada vez tienen mayores opciones de crecimiento. “Queremos dejar atrás ese México en el que se nace pobre y se muere pobre. Buscamos que la gente pueda aspirar a más, crecer y mejorar sus condiciones de vida. Hoy los jóvenes de Reynosa tienen esa oportunidad”, afirmó el edil.

El Mtro. Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, elogió la coordinación entre autoridades, cámaras empresariales y sociedad civil. Reconoció además a los jóvenes que próximamente viajarán a Canadá a través de programas de movilidad laboral. “Son ejemplo de esfuerzo y valentía, de quienes se atreven a soñar y buscar un futuro mejor. La feria es prueba de que con confianza y oportunidades, las juventudes tamaulipecas pueden lograr grandes cosas”, declaró.

El evento contó con la participación de representantes del Instituto Mexicano de la Juventud, legisladores locales y líderes sindicales, quienes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la vinculación laboral. Durante la ceremonia, se entregó un reconocimiento especial a LG Electronics Reynosa por su compromiso con la contratación de talento local.

Los asistentes resaltaron la facilidad de contar con un espacio único donde convergen distintas ofertas de empleo. Jóvenes estudiantes, padres de familia y migrantes coincidieron en que estas ferias ahorran tiempo y representan una oportunidad tangible de acceder a un empleo formal.

La feria también ofreció servicios adicionales, como el módulo del SAT para trámites fiscales, reforzando así la integralidad del evento. Con estas acciones, Reynosa se proyecta como un municipio comprometido con el futuro de su juventud y con la generación de empleos dignos que fortalecen su desarrollo económico y social.

