Carlos Peña Ortiz lleva Brigada Médica “Primero Sanos” a colonia 10 de Mayo

Atención integral gratuita llega a una de las zonas más vulnerables de Reynosa con consultas, medicamentos, mochilas escolares y servicios veterinarios.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tam., 14 de agosto de 2025

El Alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, encabezó la Brigada Médica “Primero Sanos” en la colonia 10 de Mayo, brindando múltiples servicios gratuitos a una de las comunidades con mayor vulnerabilidad en la ciudad.

La jornada incluía consultas médicas generales, entrega de medicamentos sin costo, atención veterinaria y la distribución de mochilas escolares para niñas y niños de la zona. “Los invitamos a que vean todos los módulos para que ustedes y sus familiares puedan beneficiarse”, expresó el Presidente Municipal al recorrer los espacios de atención junto a la directora de Salud y Grupos Vulnerables, doctora Gladdys Irasema Arroyo Rodríguez, y el secretario de Bienestar Social, Héctor Alejandro Olivares Zavala.

El evento contó también con la participación de miembros del Cabildo, personal del DIF-Reynosa y funcionarios de diversas áreas, quienes trabajaron de manera coordinada para ofrecer un servicio integral a las familias. Los vecinos aprovecharon para recibir orientación médica, surtir recetas, vacunar a sus mascotas y obtener apoyo escolar.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, estas brigadas forman parte de una estrategia permanente para acercar los servicios básicos a las colonias y sectores con mayores necesidades, fomentando el bienestar y mejorando la calidad de vida.

La colonia 10 de Mayo es una de las más atendidas en esta administración, debido a sus condiciones socioeconómicas. Autoridades locales reiteraron que continuarán llevando este tipo de programas a distintos puntos de Reynosa, con el objetivo de que más familias puedan beneficiarse.

