Carlos Peña Ortiz impulsa más obras en Reynosa

.- El Alcalde pone en marcha la pavimentación de la calle Chiapas, obra que abarca más de 5 mil m² de concreto hidráulico en la colonia Esfuerzo Nacional.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 17 de agosto de 2025.

El Gobierno de Reynosa continúa ampliando su Plan de Obra Pública con el arranque de una nueva pavimentación en la colonia Esfuerzo Nacional. El Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, encabezó el inicio de los trabajos en la calle Chiapas, entre Revolución y Camino Real, donde se aplicará concreto hidráulico en más de 5 mil metros cuadrados.

El proyecto está diseñado para beneficiar a más de 3 mil habitantes, que por años solicitaron mejoras en esta vialidad clave para la movilidad de la zona. Durante el evento, el Alcalde reiteró su compromiso de trabajar por todas las colonias con una visión integral. “Estamos trabajando para ustedes con el Plan de Obra Pública Más Grande en la Historia de Reynosa”, subrayó.

El respaldo ciudadano también se hizo notar. A nombre de los vecinos, Claudia Yadira Martínez Dávila agradeció al edil por incluir esta calle en el programa municipal. “Hoy nuestra colonia se suma a un proyecto que no solo transforma el entorno físico, sino también la vida de quienes habitamos aquí”, expresó.

Los colonos reconocieron que este tipo de obras marcan un antes y un después en la ciudad, al apostar por infraestructura duradera que genera bienestar social. “Nos hace sentir que formamos parte de un cambio histórico en Reynosa, un cambio que usted encabeza con visión y compromiso”, añadió Martínez Dávila.

Con este arranque, la administración municipal refuerza la estrategia de atención a colonias que habían permanecido en el rezago, consolidando una transformación que impulsa la modernización y el desarrollo urbano de Reynosa.

