Capturan a “El Rino”, jefe del CJNG en Uruapan, y declaran alerta roja

.- Autoridades de Uruapan activaron un código rojo tras la captura de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino”, presunto líder del CJNG.

Uruapan, Michoacán, 28 de agosto de 2025

La detención de René Belmonte Aguilar, alias “El Rino” o “El Chamuco”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan y San Juan Nuevo Parangaricutiro, llevó al alcalde Carlos Manzo Rodríguez a declarar una alerta roja en el municipio, ante el riesgo de una reacción violenta por parte de la organización criminal.

El operativo, realizado el 27 de agosto en la carretera Uruapan–San Juan Nuevo, derivó en la captura del presunto líder criminal y uno de sus escoltas. En la acción se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, drogas sintéticas, dinero en efectivo, equipo táctico, un dron y un sistema de antena satelital.

Tras el arresto, se reportaron intentos de células armadas de ingresar a Uruapan, lo que motivó la activación del código rojo para resguardar a la población. El alcalde solicitó apoyo inmediato de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y fuerzas federales, a fin de reforzar la seguridad y mantener bajo control los accesos estratégicos de la ciudad.

Uruapan, considerada la segunda ciudad más importante de Michoacán después de Morelia, ha sido escenario de una fuerte disputa criminal entre el CJNG, Los Viagras, Los Caballeros Templarios y otros grupos. Esta pugna se ha extendido a actividades como la producción y transporte de aguacate, extorsiones y narcotráfico, principalmente de metanfetaminas.

Carlos Manzo Rodríguez subrayó que su gobierno no tiene ningún acuerdo con organizaciones criminales y que la administración municipal mantendrá su compromiso de actuar con firmeza contra quienes atenten contra la paz del municipio.

