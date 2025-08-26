Capacitan en Miguel Alemán sobre nuevo etiquetado NOM-051

.- Empresarios y emprendedores conocen reglas para alimentos y bebidas procesadas, ¿qué beneficios ofrece su aplicación?

Por: Martín Juárez Torres

Miguel Alemán, Tamaulipas, 26 de agosto de 2025.

El Gobierno municipal de Miguel Alemán, encabezado por el alcalde Biol. Ramiro Cortez Barrera, convocó a empresarios, comerciantes y emprendedores a participar en la capacitación sobre el “Nuevo Etiquetado de Alimentos y Bebidas Procesadas NOM-051”. La sesión se llevará a cabo este miércoles 27 de agosto, a las 11:00 horas, en modalidad virtual.

La ponencia estará a cargo de la licenciada Patricia Yuleth Zamudio Barbosa, líder del Proyecto Federal de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), quien explicará los lineamientos y adecuaciones que deben cumplir los productos para cumplir con la normativa vigente.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, así como con la Dirección de Enlace Empresarial del municipio, esta capacitación representa una oportunidad clave para que los negocios adapten sus procesos de manera correcta y aprovechen el etiquetado como una ventaja competitiva frente al mercado.

La directora de Enlace Empresarial, licenciada Aidé García García, subrayó la importancia de participar en este tipo de programas. Señaló que la actualización en temas regulatorios no solo evita sanciones, sino que también permite a las empresas ofrecer mayor transparencia a los consumidores y fortalecer la confianza en sus productos.

El nuevo etiquetado NOM-051 busca informar de manera clara a los consumidores sobre el contenido de azúcares, grasas, sodio y calorías en los alimentos y bebidas procesadas, alineando las prácticas de la industria a estándares de salud pública nacionales e internacionales.

Con esta iniciativa, la administración municipal reafirma su compromiso con el sector productivo y con el desarrollo económico local, brindando herramientas prácticas que permitan a los emprendedores adaptarse a un entorno más competitivo y responsable con la salud de la población.

