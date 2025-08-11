Campeón Reynosa en Torneo de Futbol Imparable

El Alcalde Carlos Peña Ortiz felicitó al Club de Fútbol Calor de Reynosa por conquistar el título de la Copa Imparable, torneo que se disputó en esta ciudad y que reunió a destacados equipos de la región.

En una final llena de emoción y entrega, el Calor de Reynosa se impuso al Real Apodaca FC con un marcador de 2 a 1, coronándose campeones en el Estadio del Polideportivo, inmueble facilitado por el Instituto Municipal del Deporte para la realización del certamen.

El Gobierno Municipal, a través de este tipo de eventos, refrenda su compromiso de impulsar el deporte como motor de unidad, sana convivencia y desarrollo para la comunidad reynosense.

#ReynosaImparable