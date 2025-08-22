Campaña oftalmológica en Matamoros beneficia a cientos

.- DIF Matamoros concluye con éxito la jornada “Ojos que Sí Ven, Corazón que Sí Siente”; especialistas detectan enfermedades visuales y entregan vales para lentes gratuitos

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 21 de agosto de 2025

Con una alta participación ciudadana, el Sistema DIF Matamoros cerró la jornada de la campaña “Ojos que Sí Ven, Corazón que Sí Siente”, un esfuerzo coordinado con médicos especialistas en oftalmología que busca prevenir y atender oportunamente enfermedades de la vista.

Durante la actividad, realizada en las instalaciones del área de Salud de la oficina central del organismo, se llevaron a cabo valoraciones oftalmológicas gratuitas. Los servicios incluyeron exámenes de la vista, consultas con oftalmólogos y retinólogos, así como la detección temprana de padecimientos como cataratas, pterigión, glaucoma y retinopatía. Además, se entregaron vales para lentes a quienes los requirieron.

Autoridades del DIF Matamoros destacaron que este tipo de campañas tienen como propósito fomentar una cultura de prevención en la población, al tiempo que permiten brindar atención especializada a personas que de otra manera tendrían dificultades para acceder a este tipo de servicios médicos.

La presidenta del organismo subrayó que la prevención visual es clave para mejorar la calidad de vida de las familias, ya que muchas de las enfermedades oculares pueden ser tratadas de manera efectiva si se detectan a tiempo. “El objetivo es que nadie deje pasar las señales de alerta en su salud visual y que cada persona reciba la atención necesaria”, señaló.

El DIF Matamoros hizo un llamado a la comunidad para seguir participando en estas jornadas que se realizan mensualmente, con el compromiso de ampliar los beneficios a más sectores de la ciudad. Con estas acciones, el organismo reafirma su misión de velar por la salud integral de las familias matamorenses.

#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #DIFMatamoros #SaludVisual #Prevención