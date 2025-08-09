Campaña oftalmológica en Matamoros beneficia a cientos de familias

.- DIF Matamoros concluye con éxito la jornada “Ojos Que Sí Ven, Corazón Que Sí Siente” y anuncia próximas fechas para atención gratuita de la vista

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 8 de agosto de 2025

El Sistema DIF Matamoros, presidido por la Lic. Ana Ariceaga de Granados, cerró con gran éxito la jornada de la campaña oftalmológica “Ojos Que Sí Ven, Corazón Que Sí Siente”, realizada en coordinación con médicos especialistas para detectar y tratar problemas visuales de forma gratuita.

Durante la jornada, decenas de personas acudieron a las instalaciones del área de Salud de la oficina central, donde recibieron valoraciones oftalmológicas completas. Los servicios incluyeron exámenes de la vista, consultas con oftalmólogos y retinólogos, entrega de lentes y detección de enfermedades como cataratas, glaucoma, pterigión y retinopatía.

El objetivo, según informó el organismo, es prevenir complicaciones y garantizar tratamientos oportunos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. “Cuidar la salud visual es clave para el desarrollo personal, familiar y social”, destacaron los organizadores.

La respuesta ciudadana superó las expectativas, lo que ha motivado al DIF Matamoros a extender la campaña. Las próximas jornadas se realizarán los días 20 y 21 de agosto, nuevamente con atención médica sin costo.

El organismo exhortó a la población a aprovechar estos espacios, recordando que la detección temprana de enfermedades oculares es fundamental para evitar daños irreversibles. Asimismo, reiteró su compromiso de continuar impulsando una cultura de prevención y revisiones periódicas.

Con estas acciones, el DIF Matamoros reafirma su labor en favor de las familias, brindando atención especializada que de otra forma sería inaccesible para muchas personas. La campaña se mantiene abierta a toda la ciudadanía, sin importar edad o condición social.

