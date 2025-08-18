Titulares

Camioneta se incendia en carretera, familia se salva antes de quedar calcinada

by respuestaenlinea00

.- ¿Qué provocó el fuego que redujo la unidad a cenizas en Villa de Casas?

AgenciaTamNoticias / Alfredo Peña

Reynosa, Tamaulipas, 17 de agosto de 2025

Seis integrantes de una familia lograron escapar con vida luego de que la camioneta en la que viajaban se incendiara en plena carretera Ciudad Victoria–Zaragoza, a la altura del kilómetro 24, en el municipio de Villa de Casas. El hecho ocurrió el domingo, cuando los afectados se dirigían de Nuevo León a Tampico.

De acuerdo con Protección Civil de Villa de Casas, la familia alcanzó a descender antes de que las llamas consumieran por completo el vehículo. Aunque la unidad quedó reducida a chatarra, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

El siniestro se registró poco después del mediodía y movilizó a elementos de auxilio y seguridad, quienes se trasladaron de inmediato al punto para sofocar el fuego y resguardar la zona. Testigos señalaron que el incendio avanzó rápidamente, lo que obligó a los tripulantes a abandonar la camioneta sin poder rescatar sus pertenencias.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que autoridades no han confirmado si se trató de una falla mecánica, un cortocircuito o alguna otra circunstancia. Sin embargo, peritos en la materia continúan con las indagatorias para esclarecer el hecho.

El percance generó alarma entre conductores que transitaban por la carretera, quienes apoyaron en las labores de emergencia y dieron aviso a las autoridades. Pese a las pérdidas materiales, la familia agradeció haber salido ilesa de una situación que pudo convertirse en tragedia.

Fotos: Alfredo Peña

#AlfredoPeña
#MartinJuarezTorres #AgenciaTamNoticias #RespuestaEnLinea #Tamaulipas #CiudadVictoria #Zaragoza #NuevoLeón #Tampico #VillaDeCasas

