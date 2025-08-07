Brigadistas voluntarios apoyan a bomberos durante incendio en Reynosa

.- Protección Civil reconoce a grupos como Topos, Avispas Negras y Pantera por su valiente participación; el siniestro fue controlado sin víctimas fatales

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas, 6 de agosto de 2025

Un grupo de brigadistas voluntarios fue clave en el control del incendio registrado la madrugada de este miércoles en Reynosa. Así lo informó la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio, que, a nombre del alcalde Carlos Peña Ortiz, ofreció un reconocimiento público por su participación en las labores de emergencia.

Javier Iván Lam Cantú, coordinador de la dependencia, detalló que diversos colectivos civiles especializados en rescate y respuesta inmediata se unieron al equipo de bomberos para sofocar el fuego y evitar su propagación.

“Reconocemos que siempre están ahí para apoyar a los ciudadanos”, señaló Lam Cantú al destacar el trabajo coordinado entre instancias municipales y organizaciones ciudadanas.

Entre los grupos que acudieron al llamado figuran Bravos, Topos, Avispas Negras, Escuadrón de Rescate, Delta, Pantera y Dragones. Todos ellos, con experiencia en atención a emergencias, sumaron esfuerzos durante varias horas de operación.

Las autoridades confirmaron que, pese a la magnitud del incendio, no se registraron víctimas, aunque continúan las labores de evaluación por los daños materiales. La pronta respuesta de los brigadistas y los cuerpos oficiales fue determinante para evitar consecuencias mayores.

El hecho resalta la importancia de la colaboración entre sociedad civil y gobierno, en una ciudad donde las emergencias requieren respuestas rápidas y efectivas. El gobierno municipal invitó a la ciudadanía a seguir confiando en los cuerpos de emergencia y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales durante situaciones críticas.

#CarlosPeñaOrtiz #IncendioReynosa #VoluntariosReynosa #ProtecciónCivil

#MartinJuarezTorres #RespuestaEnLinea