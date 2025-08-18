Beto Granados lidera aprobación ciudadana en Matamoros

.- Encuesta nacional coloca al alcalde en el top 3 de México tras 10 meses de gestión, ¿cómo logró este resultado?

Por: Martín Juárez Torres

Matamoros, Tamaulipas, 18 de agosto de 2025

El alcalde de Matamoros, Beto Granados, se consolidó entre los presidentes municipales mejor evaluados del país al alcanzar el tercer lugar en aprobación ciudadana con un 65.9%, según la encuesta nacional de Datometría aplicada en julio. Este resultado coloca a la ciudad en el radar nacional y refleja el respaldo de la ciudadanía a menos de un año de administración.

El avance ocurre en un contexto complejo. Granados recibió un gobierno con una deuda heredada de 180 millones de pesos. Aun así, en 10 meses ha logrado revertir rezagos históricos. Entre sus principales acciones destaca el regreso de la policía de proximidad tras más de una década de ausencia, la rehabilitación de más de 123 tuberías de drenaje colapsadas y la entrega de apoyos económicos a estudiantes, medidas que han sido reconocidas por la población.

De acuerdo con analistas locales, la combinación de obras de infraestructura básica y políticas sociales ha sido clave para su aprobación. Además, el trabajo coordinado con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum ha permitido al municipio alinear proyectos estratégicos en seguridad y desarrollo urbano.

La encuesta también refleja un contraste con otros alcaldes del país que, pese a varios años en el cargo, no han logrado traducir su gestión en resultados tangibles. Granados, en cambio, capitaliza el impulso de una administración joven que ha sabido responder a las críticas con hechos y con un estilo de gobierno cercano a la gente.

Para Matamoros, este reconocimiento llega en un momento en que la ciudad busca reposicionarse en la agenda nacional. La aprobación ciudadana no solo refuerza la imagen de Granados como un líder en ascenso, sino que también envía un mensaje político: la confianza se gana con resultados medibles en poco tiempo.

El reto, según especialistas, será mantener esta inercia en los próximos meses, consolidar la estabilidad financiera y garantizar que los programas sociales y de seguridad se traduzcan en beneficios sostenidos para la población.

