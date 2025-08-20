Beneficia DIF Reynosa a más de 500 familias de Lomas de la Torre con brigada “DIF en Tu Colonia

Más de 500 familias de la colonia Lomas de la Torre y aledaños, fueron atendidas a través de la brigada “DIF en tu Colonia”, jornada que acercó más de 50 programas y servicios gratuitos a los vecinos, entre ellos atención médica y dental, lentes, cortes de cabello, el programa MercaDIF, vacunas para las mascotas y más, por parte del Gobierno de Reynosa que encabeza el Alcalde, Carlos Peña Ortiz, a través del DIF-Reynosa, que preside Carlos Luis Peña Garza.

Durante su mensaje, la directora del Sistema DIF Reynosa, Gabriela Rosas Blanco, reconoció el apoyo del Presidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, y del presidente del patronato del DIF, Carlos Luis Peña Garza, por seguir impulsando acciones que cambian vidas y mejoran entornos; “Estamos aquí para escucharlos y atenderlos, recuerden que en el Sistema DIF trabajamos con el corazón, para servirles con respeto y juntos ayudar a quienes más lo necesitan”.

En representación del Alcalde, Carlos Peña Ortiz, el Secretario de Bienestar Municipal, Héctor Olivares Zavala, resaltó que el programa de la brigada DIF en Tu Colonia, es uno de los más importantes que se tiene dentro de la Administración Pública Municipal, en apoyo a las familias, además de las becas académicas, Mamá Luchona, Tazo Dorado, Mujer Emprendedora, Internet en Tu Casa, Canasta Básica Digital, así como el próximo lanzamiento de “Mi Primer Regalo”, un programa de apoyo a mujeres embarazadas.