Becas Municipales impulsan la formación de estudiantes en Reynosa

.-El Ayuntamiento refuerza su compromiso con la educación para crear oportunidades y prevenir riesgos sociales.

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 15 de agosto de 2025.

En el marco de la ceremonia de graduación de la Universidad Tamaulipeca, el Gobierno Municipal de Reynosa reiteró su respaldo a la educación como motor de desarrollo y herramienta clave para el futuro de la ciudad. A través de la entrega de Becas Municipales, estudiantes de Preparatoria, Profesional y Posgrado recibieron apoyo para culminar sus estudios con calidad académica.

El presidente municipal Carlos Peña Ortiz reconoció el esfuerzo de los egresados y el papel fundamental de sus familias, a quienes agradeció por acompañar a los jóvenes en cada paso de su preparación. “Hoy los celebramos y honramos por todo el esfuerzo que han puesto para llegar hasta aquí. Ustedes aportan un granito de arena para un nuevo Reynosa”, señaló.

La coordinación entre el rector de la institución, Oscar W. Aguilera Rodríguez, y el Ayuntamiento, ha permitido que decenas de estudiantes accedan a apoyos económicos que facilitan su permanencia en las aulas. En representación del rector, el director general académico, Pedro Oyervides Cuevas, destacó que este respaldo no solo impulsa la formación académica, sino que fortalece el tejido social de la ciudad.

En el evento participaron autoridades como el Mtro. Edgar Garza Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, en representación del secretario de Educación en Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez García; así como la Mtra. Cruz Araceli Torres Pérez, directora general administrativa, en representación de la secretaria general, C.P. María Guadalupe Martínez Canos.

El gobierno local destacó que invertir en educación es una estrategia efectiva para ofrecer a la juventud un camino de oportunidades, promover su integración a la economía y reducir el riesgo de que sean atraídos por grupos delictivos. “Cada beca es una inversión en el talento y la seguridad de Reynosa”, enfatizó la administración municipal.

@Carlos Peña Ortiz @carlosvpenaortiz @Gobierno de Reynosa @gobiernoreynosa #ReynosaImparable #Reynosa #Tamaulipas #GobiernoDeReynosa #MartinJuarezTorres #RespuestaEnLinea