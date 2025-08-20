Aviso de probabilidad de lluvias para Reynosa

El Gobierno Municipal a través de la Coordinación de Protección Civil, informa sobre la posibilidad de una tormenta, debido a que se encuentra en dirección a Río Bravo y Reynosa, con ráfagas de viento intensas de hasta 30 Km/h y tolvaneras, hoy martes 19 de agosto.

La repentina formación de tormenta estará vigente hasta después de las 7:00 de la noche, por lo cual se recomienda precaución al transitar por la vía pública, especialmente evitar acercarse a lugares que acumulan grandes cantidades de agua.

Por medio de su personal, la dependencia municipal está pendiente del desarrollo de la manifestación climática y lista para prestar auxilio en caso necesario, poniendo a disposición los números telefónicos 8999550010 y 8999550011 así como el Número de Emergencia 911.

