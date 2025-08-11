AVISO DE LA POLICÍA VIAL: cierre de tramo en el bulevar Hidalgo

La Policía Vial de Reynosa informa que por motivo de un accidente de tráfico, se encuentra cerrada la circulación sobre el Bulevar Hidalgo, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, sentido de poniente a oriente, por lo cual el tráfico que llega a la calle Praxedis Balboa deberá continuar por esa avenida.

El fluido vehicular está cerrado en dichos carriles y se delimita parte del bulevar en el sentido hacia el poniente en dirección del centro de la ciudad hacia la salida a Monterrey, debido al accidente y la caída de un poste de energía eléctrica, para evitar riesgos a los conductores.

Se recomienda a los automovilistas tomar las debidas precauciones al transitar por la zona y a los peatones, caminar por la banqueta del lado norte de bulevar Hidalgo en el tramo entre José de Escandón y Praxedis Balboa.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa