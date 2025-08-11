Titulares

Ilumina más a Reynosa rehabilitación de red…

Llama COMAPA a hacer uso responsable del…

Campeón Reynosa en Torneo de Futbol Imparable

Llevará DIF-Reynosa beneficios gratuitos a la colonia…

Avanza transformación vial de la colonia Ernesto…

AVISO DE LA POLICÍA VIAL: cierre de…

Cuenta San Valentín con mejor acceso desde…

Danza fortalece formación cultural de niños y…

Guardia Estatal desarticula cámara del crimen en…

Gobierno de Reynosa impulsa cultura ecológica en…

ReynosaTitulares

AVISO DE LA POLICÍA VIAL: cierre de tramo en el bulevar Hidalgo

by respuestaenlinea00

La Policía Vial de Reynosa informa que por motivo de un accidente de tráfico, se encuentra cerrada la circulación sobre el Bulevar Hidalgo, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, sentido de poniente a oriente, por lo cual el tráfico que llega a la calle Praxedis Balboa deberá continuar por esa avenida.

El fluido vehicular está cerrado en dichos carriles y se delimita parte del bulevar en el sentido hacia el poniente en dirección del centro de la ciudad hacia la salida a Monterrey, debido al accidente y la caída de un poste de energía eléctrica, para evitar riesgos a los conductores.

Se recomienda a los automovilistas tomar las debidas precauciones al transitar por la zona y a los peatones, caminar por la banqueta del lado norte de bulevar Hidalgo en el tramo entre José de Escandón y Praxedis Balboa.

#ReynosaImparable
#GobiernoMunicipalDeReynosa

Related posts

Realizarán visorías para selecciones femeniles de fútbol en el Polideportivo de Reynosa

respuestaenlinea

Marina desarma a policías de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

respuestaenlinea

CONAGUA Alerta por cuatro fenómenos meteorológicos simultáneos en el país.

respuestaenlinea