Avanza transformación vial de la colonia Ernesto Zedillo

El Gobierno del Alcalde Carlos Peña Ortiz continúa con el trabajo de pavimentación de concreto hidráulico del bulevar Manuel Cavazos, entre Calle Dos y Calle Siete, de la colonia Ernesto Zedillo, donde a diario se registra un importante avance de la nueva vialidad que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las familias.

Esta importante obra abarca 6 cuadras y mejorará la movilidad para más de 4,000 familias de la zona, y de forma integral incluye la rehabilitación de las redes de agua y drenaje de esta vía, además de banquetes, luminarias y nueva nomenclatura e señalización.

De esta manera el Presidente Municipal cumple el anhelo de los miles de habitantes que por años habían esperado la obra y que hoy en la administración 2024-2027 se ha vuelto una realidad que marca el progreso de esta ciudad.

#ReynosaImparable

#GobiernoMunicipalDeReynosa