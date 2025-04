Avanza la equidad educativa en Reynosa con entrega de becas federales

.- Alcalde Carlos Peña Ortiz y Gobierno Federal fortalecen la permanencia escolar en jóvenes y niños reynosenses

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 9 de abril de 2025

Reafirmando su compromiso con la educación como pilar del desarrollo social, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, participó este miércoles en la entrega de tarjetas del programa federal de Becas para el Bienestar a estudiantes de nivel básico en diversas escuelas de la ciudad.

Las instituciones beneficiadas durante esta jornada fueron la Secundaria General No. 14 “Dr. Norberto Treviño Zapata”, la Secundaria General No. 1 “José de Escandón”, la Secundaria Técnica No. 43 “Rodolfo Torre Cantú” y la Primaria “Serapio Rendón”, donde cientos de familias recibieron el respaldo económico que representa una oportunidad tangible para que niñas, niños y adolescentes continúen con su formación académica.

“Estos últimos meses hemos estado trabajando sábados, domingos y días festivos para poder entregar este apoyo y que todas las familias de México tengan a sus hijos en la escuela”, afirmó el alcalde Peña Ortiz, quien estuvo acompañado por Alexander Alan Bolaños Tinoco, Jefe Regional de la Coordinación de Becas para el Bienestar.

El programa federal, impulsado por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, busca generar condiciones más justas y equitativas para que ningún estudiante se quede sin estudiar por falta de recursos. En Reynosa, este objetivo se fortalece con la coordinación cercana entre los gobiernos municipal y federal, que han priorizado la entrega puntual y transparente de estos apoyos.

Madres y padres de familia agradecieron la sensibilidad del gobierno municipal al estar presente en las colonias y centros escolares, llevando directamente estos beneficios hasta las manos de quienes más los necesitan.

La presencia activa del alcalde en cada una de las entregas reafirma su compromiso con una educación accesible para todos, consolidando a Reynosa como una ciudad que pone en primer lugar el bienestar de su niñez y juventud.

