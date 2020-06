Home/ Tamaulipas/ Avance en semáforo de COVID-19 no modificará precauciones en Tamaulipas: Gobernador

El mandatario asegura que por ahora no se relajarán las medidas establecidas para evitar el contagio con la finalidad de no registrar un incremento en el número de casos del coronavirus.