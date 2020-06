AUMENTO DE SEGURIDAD CARRETERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE CABEZA DE VACA

El rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), Dr. Francisco Chavira Martínez, dijo que en estos más de 3 años del actual Gobierno de Francisco Javier García de Vaca comparativamente hablando con el gobierno anterior del PRI, en lo personal nostros que hemos viajado constantemente por las carreteras de Tamaulipas palpamos un cambio enorme ya que anteriormente el circular después de las 8 de la noche en el Gobierno anterior era sinónimo de inseguridad ya que te robaban carros, te asaltaban en las carrteras y ahora en este nuevo Gobierno se siente la diferencia.

Ahora nostros viajamos a las 10 y 11 de la noche y no hemos visto atercados en las carreteras en donde se ponga en riesgo la integridad de las personas.

Quiero reconocer públicamente el esfuerzo de este Gobierno que vino a darle a los Tamaulipecos un aliento de estabilidad y de paz que es lo que buscamos en realidad los Tamaulipecos, queremos transitar y caminar en paz por las calles a sido un cambio muy sorprendente de un giro que se dio en Tamaulipas que a lo mejor no es al cien por ciento pero el esfuerzo es sin precedentes y no se va a cambiar un gobierno en tres años lo que no se hizo duramos 80 años de corrupción que dejo el PRI donde prevaleció el saqueo

Ahora con las nuevas casetas o estaciones policiacas que se están inagurando de un total de 30 a cada 50 kilómetros en todas las carreteras del estado nos da mucho más confianza por eso nosotros tenemos que reconocer lo bueno al gobernador Francisco Javier García Cabeza de vaca ya que es su preocupación en materia de seguridad por todos los Tamaulipecos.