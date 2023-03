Aumenta un 15 % la solicitud de medicamentos en lo que va del 2023

Por: Ezequiel Castillo.

H. Matamoros, Tam.- La falta de medicamento por parte de las autoridades de las tres órdenes de gobierno es tanta que ahora hasta quienes tienen seguridad social, tanto IMSS como ISSSTE son los que asisten a presidencia para solicitarlos, aumentando en lo que va del año hasta un 15 por ciento.

Juan González Morales, regidora presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo, dio a conocer que han llegado hasta su cubículo y su oficina particular personas en busca de medicamentos, tanto quienes no cuentan con servicio de salud como los que sí tienen.

“Nosotros hemos visto un gran aumento de las peticiones que me han llegado a la oficina, anteriormente solamente era de personas que no tenían inscripción en ninguna institución médica, pero en la actualidad, me están llegando de varios espacios, tenemos ahorita recetas que no se han podido surtir y estamos observando que sigue complicado esto”, mencionó.

Estudios médicos, medicamento para enfermedades crónico degenerativas, son lo que más solicita la población, observando un panorama desalentador ya que afirma, la salud debe ser prioridad antes de cualquier cosa.

“Ahorita en lo que es enero y febrero nosotros podemos decir que fue un 15 por ciento, es alarmante aunque fuera una sola petición, porque la salud no espera, cada segundo, cada minuto cuenta para la evolución del paciente, la salud debe ser prioridad, despues educación porque sin lo primero no hay esto último”, destacó.