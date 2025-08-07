Titulares

Atiende Reynosa espacios públicos con limpieza intensiva

.- El Gobierno Municipal realiza mantenimiento en canchas, plazas y áreas verdes para fortalecer la convivencia y el deporte comunitario

Por: Martín Juárez Torres

Reynosa, Tamaulipas; 7 de agosto de 2025.

Con el objetivo de mantener entornos seguros y agradables para las familias, el Gobierno de Reynosa intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en distintos espacios públicos de la ciudad, reafirmando su compromiso con el bienestar social y urbano.

Una de las acciones más destacadas se llevó a cabo en la colonia Miguel Ángel, donde personal del Ayuntamiento intervino la plaza pública y la cancha de fútbol ubicada en las calles Azucena y Cuauhtémoc. El operativo incluyó corte de maleza, chapoleo, poda y tala de árboles, así como raspado y barrido de banquetas y cordones, transformando completamente el entorno.

De igual manera, se atendió el campo deportivo de la colonia Villas de Esmeralda, espacio frecuentado por jóvenes y familias que practican actividades físicas. Allí se realizó una limpieza profunda para preservar las condiciones del lugar y fomentar el uso responsable del mismo.

Las acciones de mantenimiento también se extendieron a la colonia Santa Cruz, donde se efectuó una limpieza general en calles y áreas comunes, reforzando la higiene urbana y la imagen del sector.

Estos trabajos forman parte del plan de atención permanente del Gobierno Municipal, que busca ofrecer espacios públicos dignos, seguros y funcionales a través de labores preventivas y correctivas. Además de mejorar el entorno físico, estas acciones promueven la convivencia ciudadana y la apropiación positiva del espacio urbano.

A través de estas actividades, la administración del Alcalde Carlos Peña Ortiz avanza en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, enfocadas en elevar la calidad de vida de los habitantes y construir una Reynosa más limpia, ordenada y con infraestructura urbana en constante mejora.

