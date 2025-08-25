Atendió Gobierno de Carlos Peña Ortiz con amor y salud a más de 100 mascotas en Pirámides

El Alcalde Carlos Peña Ortiz impulsa acciones para seguir motivando a toda la sociedad a contribuir a tener una ciudad 100% amigable con las especies; hoy las mascotas de la colonia Pirámides recibieron la visita de Patitas Seguras, la brigada de la Dirección de Control y Bienestar Animal que les dio salud y un toque de amor a sus necesidades.

Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y de la dependencia municipal atendieron a más de 100 mascotas en el fraccionamiento Pirámides; 70 Caninos, 37 Felinos, 70 Vacunas antirrábicas, ⁠102 desparasitaciones interna y externa, además de que entregaron zapatos nuevos y plantas vegetales también de forma gratuita a los asistentes.

Para lograr que perros y gatos, conejos y otros animales se conserven sanos, se dieron 15 consultas de medicina básica, 20 esterilizaciones y administración vía oral contra pulgas y garrapatas de Nexgard y Bravecto.

